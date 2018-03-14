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Великобритания

Английские футболисты против бойкота ЧМ-18

Футбольная ассоциация Англии призвала не политизировать Чемпионат

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Английские футболисты против бойкота ЧМ-18

Английские футболисты против бойкота ЧМ-18
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Reuters
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Футбольная ассоциация Англии выступает против бойкота Чемпионата мира в России. В заявлении FA подчёркивается, что она будет противостоять любым призывам бойкотировать турнир, поскольку английские футбольные функционеры категорически против политизации спорта.

В FA отметили, что пересмотрят позицию, если британский МИД обнаружит «угрозы безопасности» для делегации.

В свою очередь, глава МИДа Борис Джонсон ранее заявил, что на фоне дела Скрипаля «будет очень сложно представить, что представительство Великобритании в этом турнире может продолжиться в обычном режиме».