Футбольная ассоциация Англии выступает против бойкота Чемпионата мира в России. В заявлении FA подчёркивается, что она будет противостоять любым призывам бойкотировать турнир, поскольку английские футбольные функционеры категорически против политизации спорта.
Английские футболисты против бойкота ЧМ-18
Футбольная ассоциация Англии призвала не политизировать Чемпионат
Английские футболисты против бойкота ЧМ-18
В FA отметили, что пересмотрят позицию, если британский МИД обнаружит «угрозы безопасности» для делегации.
В свою очередь, глава МИДа Борис Джонсон ранее заявил, что на фоне дела Скрипаля «будет очень сложно представить, что представительство Великобритании в этом турнире может продолжиться в обычном режиме».