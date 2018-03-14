Британский актер Эдди Редмэйн, удостоеный премии "Оскар"за главную роль в ленте "Вселенная Стивена Хокинга", выразил слова соболезнования в связи с кончиной выдающегося физика: "Мы потеряли по-настоящему прекрасного мыслителя, изумительного ученого и самого веселого человека, с которым мне когда-либо выпадала честь встречаться. Моя любовь и мысли сегодня — с его незаурядной семьей".
"Мы потеряли самого веселого человека"
Британский актер Эдди Редмэйн, воплотивший на киноэкране образ Стивена Хокинга, выразил слова соболезнования
"Мы потеряли самого веселого человека"
Члены семьи Сивена Хокинга присутствовали на съемках фильма, снятого в 2014 году. А сам ученый с большим теплом отзывался о картине и работе Эдди Редмэйна над образом. Фильм "Вселенная Стивена Хокинга" получил множество наград и номинаций.
Хокинг также снимался в кино в роли самого себя, в том числе в эпизоде комедийного сериала "Теория Большого взрыва", и неоднократно становился героем мультфильмов, в которых озвучивал своего персонажа.