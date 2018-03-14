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"Мы потеряли самого веселого человека"

Британский актер Эдди Редмэйн, воплотивший на киноэкране образ Стивена Хокинга, выразил слова соболезнования

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"Мы потеряли самого веселого человека"

"Мы потеряли самого веселого человека"
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Британский актер Эдди Редмэйн, удостоеный премии "Оскар"за главную роль в ленте "Вселенная Стивена Хокинга", выразил слова соболезнования в связи с кончиной выдающегося физика: "Мы потеряли по-настоящему прекрасного мыслителя, изумительного ученого и самого веселого человека, с которым мне когда-либо выпадала честь встречаться. Моя любовь и мысли сегодня — с его незаурядной семьей".

Члены семьи Сивена Хокинга присутствовали на съемках фильма, снятого в 2014 году. А сам ученый с большим теплом отзывался о картине и работе Эдди Редмэйна над образом. Фильм "Вселенная Стивена Хокинга" получил множество наград и номинаций.

Хокинг также снимался в кино в роли самого себя, в том числе в эпизоде комедийного сериала "Теория Большого взрыва", и неоднократно становился героем мультфильмов, в которых озвучивал своего персонажа.

Professor Stephen Hawking: Life in pictures

Агентства • ITASS

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