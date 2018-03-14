Постпред Чижов об отравлении в Англии: "Россия ничего не боится"

Отравление в городе Солсбери бывшего сотрудника российской разведки и его дочери может серьезно сказаться на отношениях России с Великобританией и Евросоюзом. Обсудить такую перспективу наш корреспондент Андрей Бекетов пригласил в брюссельскую студию Постоянного представителя России при ЕС Владимира Чижова.

euronews: Итак, на территории Евросоюза применено нервно-паралитическое вещество российского происхождения.

Чижов: С какой территории пришло это отравление? Извините, на данный момент российская сторона не располагает какими-либо объективными данными, несмотря на то, что такие данные были запрошены у британской стороны в первые же сутки.

euronews: Давайте не будем переворачивать стол. Отравление все-таки пришло с российской стороны. Британия должна была отреагировать. В данном случае это фактически применение оружия массового поражения на британской территории.

Чижов: Это не первый случай странной смерти выходцев из России, российских граждан, британских граждан на британской территории. Там видимо, такая окружающая среда, обстановка...

euronews: Но Скотланд Ярд доказал же, а суд осудил российского гражданина за участие в покушении на Литвиненко.

Чижов: Не предоставив... Я хорошо помню это дело, оно не так давно было. Тогда расследование вначале было объявлено открытым. Но как только Россия предложила помощь в этом расследовании, тут же всё было засекречено. На основании чего британский суд выносил тот вердикт, мы с вами не знаем. Так же как мы не знаем, чем закончилось расследование более чем странной смерти господина Березовского, а также господина Перепеличного, который выбежал на утреннюю прогулку и скончался неожиданно. Могу добавить, что при странных обстоятельствах скончался один из подельников Березовского по тому делу «Аэрофлота», господин Глушков. Тоже на британской территории. Вот с чем надо разбираться, наверное, британскому правосудию.

euronews: Не чувствуется ли в ваших словах какое-то давление на Великобританию как на страну, которая уже уходит из Евросоюза и поэтому сама слабеет, и слабеет Евросоюз?

Чижов: Я надеюсь, что нынешняя ситуация не сделает из меня убежденного сторонника «жёсткого брексита». Любые действия экономического характера, которые могут предприниматься британской стороной, они, в период «брексита» могут быть только в рамках общей позиции Европейского союза. Это касается и тех мер, которые могут витать в голове британских чиновников в отношении России.

euronews: За Англию могла бы заступиться Америка. Госсекретарь Рэкс Тиллерсон потерял свою должность. Этот как раз был человек, который более жёстко относился, по сравнению с другими деятелями администрации, к России в отношении дела Скрипаля. Для вас это облегчение, уход такого ястреба?

Чижов: Я всё-таки убежден, что он потерял место госсекретаря не из-за этого эпизода – это первое, а второе, у меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе его преемника.

euronews: Вернёмся к Великобритании. Она готовит и, наверняка, примет какие-то санкционные меры. Вы этого боитесь?

Чижов: Россия ничего не боится. Сожаление - да. У меня вызывают сожаление те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются, - вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того, чтобы привлечь Россию к расследованию.

euronews: Часто в последние годы звучат косвенные обвинения в адрес России по многим совершенно разным причинам, будь то допинг в спорте, будь то вмешательство в чужие выборы, будь то притязания на чужую территорию...

Чижов: И даже референдум по Брекситу тоже Россия организовала...

euronews: Да, тоже говорили. И референдум о выходе Шотландии. Это всё приводит... Накапливаются косвенные обвинения, которые делают такими легкими обвинения в данном случае.

Чижов: И высадка Вильгельма Завоевателя в 1066 году тоже была Кремлём подстроена...

euronews: Что Россия может сделать для предотвращения всего этого?

Чижов: Для этого путь очень простой. Это взаимодействие в борьбе с нашими общими врагами — международным терроризмом, транснациональной преступностью.

euronews: Господин посол, большое спасибо за интервью.