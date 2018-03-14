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"Барселона" и "Бавария" идут в 1/4 финала

Испанская "Барселона" и немецкая "Бавария" стали последними четвертьфиналистами Лиги чемпионов, для "Челси" и "Бешикташа" турнир завершен.

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"Барселона" и "Бавария" идут в 1/4 финала

"Барселона" и "Бавария" идут в 1/4 финала
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Лионель Месси и "Барселона" празднуют выход в четвертьфинал Лиги чемпионов. В ответном матче первого раунда плей-офф каталонцы на домашнем "Камп Ноу" не оставили шансов английскому "Челси" — дубль в ворота гостей оформил Месси, между его голами отличился Усман Дэмбеле. Итоговый счет 3:0 и 4:1 по сумме двух матчей.

Идет дальше и немецкая "Бавария", обыгравшая турецкий "Бешикташ" и в Стамбуле, на этот раз со счетом 3:1. Единственный гол в ворота баварцев забил экс-нападающий российского ЦСКА Вагнер Лав. По сумме двух матчей "Бавария" выиграла 8:1. Жеребьевка 1/4 финала пройдет в пятницу.

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