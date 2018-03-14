Турецкие войска и боевики "Сирийской свободной армии" замыкают кольцо окружения вокруг города Африн, центра одноимённого района на севере Сирии. Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что в ближайшее время город будет полностью блокирован.
Турция замыкает блокаду Африна
Ожидается, что контролируемый курдами сирийский город будет полностью блокирован до конца среды.
Турция замыкает блокаду Африна
Осада Африна началась еще в понедельник. По информации турецких военных, им уже удалось взять под контроль некоторые стратегически важные района на окраине города.
Утром в среду, по данным ливанских СМИ, Сирия направила подкрепление, в том числе бронетехнику, в населённые пункты, находящиеся на стыке подконтрольного курдскому ополчению района Африн и подконтрольной правительству территории провинции Алеппо.
Официальный Дамаск называет турецкое наступление на афринских курдов актом агрессии против Сирии, но воздерживается от активной помощи курдским "Отрядам народной самообороны", так как не смог договориться с ними о распространении власти центрального правительства на район Африн.
Город Африн уже покинули тысячи мирных жителей. Но турки обвиняют курдских ополченцев, в том, что они собираются использовать оставшихся в качестве живого щита.
Как сообщила в среду газета "Аль-Ахбар" со ссылкой на источники в региональном бюро ООН по гуманитарным операциям в Бейруте, с начала турецкой операции "Оливковая ветвь" численность беженцев, покинувших район Африн, выросла до 170 тысяч человек.