Эксперт: у Лондона мало возможностей повлиять на Москву

Официальный Лондон, обвиняющий Россию в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери, грозит некими масштабными мерами. Но по мнению ирландского историка и специалиста по России Мартина Маколи у Великобритании в арсенале не так много способов напугать Россию:

"Они, конечно, могут объявить несколько дипломатов персонами нон-грата, но проблема в том, что Москва в ответ выдворит такое же число британских дипломатов".

По мнению Маколи, крупные европейские вряд ли поддержат ужесточение антироссийских санкций:

"Такие страны как Германия и Италия хотели бы смягчить санкции, чтобы вернуться к нормальным экономическим отношениям с Россией. Им сейчас не нужен конфликт, им не нужна ссора с Москвой. И Европейский союз не хочет, имея в виду политическую ситуацию в Германии и Италии".

Мартин Маколи считает, что британским властям будет очень сложно доказать причастность России к отравлению Скрипаля, а у Путина не было мотивов желать его смерти:

"У него сильная позиция. Он скажет: а зачем мне такое устраивать, когда у меня президентские выборы в следующее воскресенье и чемпионат мира скоро. Какой смысл пачкаться? Это было бы полной бессмыслицей".