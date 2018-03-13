Президент США Дональд Трамп заявил, что самостоятельно принял решение об увольнении Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США. Об этом он заявил на пресс-конференции.
Трамп меняет госсекретаря
Тиллерсона на посту Госсекретаря США сменит нынешний глава ЦРУ Майкл Помпео
Трамп меняет госсекретаря
Трамп также отметил, что, по его мнению, Тиллерсон теперь будет "намного счастливее". По данным телеканала NBC, сам Тиллерсон узнал о своей отставке из сообщения Трампа в "Твиттере".
"Директор ЦРУ Майкл Помпео станет нашим новым госсекретарем. Работать он будет фантастически! Благодарю Рекса Тиллерсона за работу", - написал, в частности, руководитель американской администрации.
"Мы говорили с Рексом об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях. Если говорить о "ядерной сделке" с Ираном, то я считаю ее ужасной. Но для Тиллерсона она была приемлемой. Я даже думал разорвать ее, сделать что-то. Так что мы действительно не сошлись во мнениях по ней. С Майклом Помпео у нас схожие взгляды, поэтому, думаю, мы сработаемся", - объяснил свое решение об отставке Тиллерсона Трамп.
В свою очередь позже Тиллерсон обратился с благодарственными словами к своим коллегам и американцам, не упомянув президента США.
"Я бы хотел поблагодарить всех вас, работать с вами в течение 14 месяцев было честью для меня. В особенности это касается 300 млн американцев. Спасибо вам за вашу приверженность свободному и открытому обществу, за доброту по отношению друг к другу, за честность и довольно тяжелую работу, которую вы проделываете каждый день для поддержки правительства вашими налогами", - заявил на пресс-конференции Рекс Тиллерсон.
По завершению пресс-конференции Тиллерсон отказался отвечать на вопросы журналистов.
Об отставке Тиллерсона стало известно ранее во вторник. Как сообщил на своей странице в "Твиттере" Трамп, на место Тиллерсона будет назначен Майкл Помпео, до сегодняшнего дня являвшийся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).
Тиллерсон занимал пост Госсекретаря США с 1 февраля 2017 года. Сообщения о его возможной отставке с этого поста начали появляться еще в минувшем году. Источники газеты The New York Times указывали в качестве причин возможной отставки разногласия Тиллерсона с Трампом по ряду важных вопросов — от «ядерной сделки» с Ираном до взглядов на политику в отношении Северной Кореи.
Одной из возможных причин увольнения Тиллерсона также может служить его высказывание по делу об отравлении Сергея Скрипаля в газете The Washington Post, где он заявляет о том, что отравление бывшего полковника ГРУ "очевидно пришло из России" и "безусловно спровоцирует ответ".
Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.
Директором Центрального разведывательного управления США впервые в истории станет женщина — ведомство возглавит Джина Хаспел. Об этом американский президент написал также на своей странице в "Твиттере".
В феврале 2017-го Хаспел заняла должность замглавы ЦРУ.
Журналист NBC Ханс Николс подвел итоги перестановки в высших эшелонах власти США:
"Кажется, что президент США хочет сформировать свою команду перед запланированными в апреле переговорами с Ким Чен Ыном. Мы не знаем, где они пройдут, но уже точно известно, что именно Помпео будет играть решающую роль в подготовке Трампа к этим переговорам. Назначение на пост главы ЦРУ Джины Хаспел довольно спорно, так как именно она была вовлечена в разразившийся в начале 2000-х годов скандал, связанный с Секретными тюрьмами и пытками заключенных. Как это повлияет на внешнюю политику США? Потенциально это может означать более воинствующее отношение к КНДР"