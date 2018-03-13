Трамп меняет госсекретаря

Президент США Дональд Трамп заявил, что самостоятельно принял решение об увольнении Рекса Тиллерсона с должности госсекретаря США. Об этом он заявил на пресс-конференции.

Трамп также отметил, что, по его мнению, Тиллерсон теперь будет "намного счастливее". По данным телеканала NBC, сам Тиллерсон узнал о своей отставке из сообщения Трампа в "Твиттере".

"Директор ЦРУ Майкл Помпео станет нашим новым госсекретарем. Работать он будет фантастически! Благодарю Рекса Тиллерсона за работу", - написал, в частности, руководитель американской администрации.

"Мы говорили с Рексом об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас разногласия во мнениях. Если говорить о "ядерной сделке" с Ираном, то я считаю ее ужасной. Но для Тиллерсона она была приемлемой. Я даже думал разорвать ее, сделать что-то. Так что мы действительно не сошлись во мнениях по ней. С Майклом Помпео у нас схожие взгляды, поэтому, думаю, мы сработаемся", - объяснил свое решение об отставке Тиллерсона Трамп.

В свою очередь позже Тиллерсон обратился с благодарственными словами к своим коллегам и американцам, не упомянув президента США.

"Я бы хотел поблагодарить всех вас, работать с вами в течение 14 месяцев было честью для меня. В особенности это касается 300 млн американцев. Спасибо вам за вашу приверженность свободному и открытому обществу, за доброту по отношению друг к другу, за честность и довольно тяжелую работу, которую вы проделываете каждый день для поддержки правительства вашими налогами", - заявил на пресс-конференции Рекс Тиллерсон.

По завершению пресс-конференции Тиллерсон отказался отвечать на вопросы журналистов.

Об отставке Тиллерсона стало известно ранее во вторник. Как сообщил на своей странице в "Твиттере" Трамп, на место Тиллерсона будет назначен Майкл Помпео, до сегодняшнего дня являвшийся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Тиллерсон занимал пост Госсекретаря США с 1 февраля 2017 года. Сообщения о его возможной отставке с этого поста начали появляться еще в минувшем году. Источники газеты The New York Times указывали в качестве причин возможной отставки разногласия Тиллерсона с Трампом по ряду важных вопросов — от «ядерной сделки» с Ираном до взглядов на политику в отношении Северной Кореи.

Одной из возможных причин увольнения Тиллерсона также может служить его высказывание по делу об отравлении Сергея Скрипаля в газете The Washington Post, где он заявляет о том, что отравление бывшего полковника ГРУ "очевидно пришло из России" и "безусловно спровоцирует ответ".

Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.

Директором Центрального разведывательного управления США впервые в истории станет женщина — ведомство возглавит Джина Хаспел. Об этом американский президент написал также на своей странице в "Твиттере".

В феврале 2017-го Хаспел заняла должность замглавы ЦРУ.

Журналист NBC Ханс Николс подвел итоги перестановки в высших эшелонах власти США:

"Кажется, что президент США хочет сформировать свою команду перед запланированными в апреле переговорами с Ким Чен Ыном. Мы не знаем, где они пройдут, но уже точно известно, что именно Помпео будет играть решающую роль в подготовке Трампа к этим переговорам. Назначение на пост главы ЦРУ Джины Хаспел довольно спорно, так как именно она была вовлечена в разразившийся в начале 2000-х годов скандал, связанный с Секретными тюрьмами и пытками заключенных. Как это повлияет на внешнюю политику США? Потенциально это может означать более воинствующее отношение к КНДР"