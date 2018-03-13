Рекс Тиллерсон уволен с поста госсекретаря США, на его место будет назначен глава ЦРУ Майкл Помпео, до сегодняшнего дня являвшийся директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ). Об этом объявил во вторник в своем "Твиттере" президент США Дональд Трамп.
Трамп уволил Тиллерсона с поста Госсекретаря США
Тиллерсона на посту Госсекретаря США сменит нынешний глава ЦРУ Майкл Помпео
Трамп уволил Тиллерсона с поста Госсекретаря США
"Директор ЦРУ Майкл Помпео станет нашим новым госсекретарем. Работать он будет фантастически! Благодарю Рекса Тиллерсона за работу", - написал, в частности, руководитель американской администрации.
Тиллерсон занимал пост Госсекретаря США с 1 февраля 2017 года. Сообщения о его возможной отставке с этого поста начали появляться еще в минувшем году. Источники газеты The New York Times указывали в качестве причин возможной отставки разногласия Тиллерсона с Трампом по ряду важных вопросов — от «ядерной сделки» с Ираном до взглядов на политику в отношении Северной Кореи.
Кандидатура Помпео теперь должна быть утверждена Сенатом Конгресса США.
Директором Центрального разведывательного управления США впервые в истории станет женщина — ведомство возглавит Джина Хаспел. Об этом американский президент написал также на своей странице в "Твиттере".
В феврале 2017-го Хаспел заняла должность замглавы ЦРУ.