Президент США в понедельник заблокировал покупку американской корпорации Qualcomm сингапурским производителем полупроводников Broadcom. Текст исполнительного указа Дональда Трампа распространила пресс-служба Белого дома.
Президентское вето
Дональд Трамп запретил покупку сингапурской компанией Broadcom Limited американского производителя чипов для мобильных устройств Qualcomm
Президентское вето
В нем, в частности, говорится, что "предполагаемая покупка Qualcomm данным приобретателем запрещена". Глава государства сослался на факты, доказывающие, по его мнению, что Broadcom может по совершении сделки "предпринять угрожающие национальной безопасности США действия".
Стоимость сделки по приобретению сингапурской корпорацией Qualcomm - одного из крупнейших производителей чипов для мобильных устройств - наблюдатели оценивали в 117 миллиардов долларов.
Ряд американских СМИ назвали этот шаг "крайне необычным".