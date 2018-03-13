В Таиланде 13 марта отмечают национальный День слона. Около 70 благородных животных были приглашены на торжественную "трапезу" в древнюю столицу Аюттхая. В меню их любимое лакомство - фрукты. Отмечать с подобным размахом праздник в Таиланде начали в 1998 году - по инициативе природоохранных организаций, которые стремились напомнить местным жителям о значении слонов в истории страны. Издревле эти животные были помощниками тайцев при строительстве, принимали участие в войнах, а сегодня - привлекают в Таиланд и тысячи туристов. При этом, в результате действий браконьеров к настоящему моменту популяция слонов резко сократилась: в национальных заповедниках проживают лишь около 3,5 тыс. особей.