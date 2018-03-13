Больные и раненые покинули Восточную Гуту во вторник 13 марта. В пригороде Дамаска прошла первая медицинская эвакуация. На автобусах сирийского Красного Полумесяца из анклава выехали пациенты местных госпиталей, в том числе дети с раковыми заболеваниями. По данным Всемирной организации здравоохранения, в срочной медицинской помощи здесь нуждались не менее тысячи человек.

В течение нескольких последних месяцев Организация Объединенных Наций требовала у сирийских властей разрешить эвакуацию. По данным ООН, всего в Восточной Гуте проживают около 400 тыс. человек, которым не хватает еды, воды и медикаментов. До сих пор воспользоваться гуманитарной паузой, введённой по поручению президента РФ Владимира Путина, мирным жителям не удавалось из-за то и дело возобновлявшихся бомбардировок гумкоридоров. "Сирийская обсерватория прав человека" обвиняет в обстрелах военные самолеты правительственной армии, тогда как Дамаск - повстанцев.