Великобритания ожидает истечения срока данного премьер-министром Терезой Мэй России на предоставление объяснений, каким образом, вещество, которым был отравлен Сергей Скрипаль и его дочь, могло попасть на территорию страны. В своем выступлении в парламенте Тереза Мэй утверждала, что, согласно выводам специалистов, это нервно-паралитическое вещество было разработано в России.
В ожидании истечения ультиматума
Великобритания готовится огласить меры против России, которую обвиняют в изготовлении вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь.
В ожидании истечения ультиматума
На утро среды назначено заседание британского Совета по национальной безопасности, по итогам которого Мэй изложит в парламенте планируемые меры в отношении России.
Среди возможных мер называют прекращение вещания британского филиала российской телекомпании RT. Британский медиарегулятор Ofcom уже направил компании официальное предупреждение о возможном отзыве лицензии.
Готовя демарш против Россия, британское правительство стремится заручится поддержкой союзников. Тереза Мэй обсудила инцидент в Солсбери с президентом США Дональдом Трампом, в ходе которого американский лидер согласился с тем, что Россия должна предоставить Британии объяснения о происхождении отравляющего вещества.
Следователи продолжают исследовать места возможного применения яда. По данным полиции, следственные мероприятия в Солсбери продлятся еще несколько недель. Так как Юлия Скрипаль является гражданкой России, Москва предложила свою помощь в расследовании, но пока не получила положительного ответа от британской стороны.