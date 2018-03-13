"Обувная" акция у Капитолия
Тысячи пар обуви были выставлены на лужайку перед зданием Капитолия в Вашингтоне. Эта акция была посвящена всем застреленным в США детям, начиная с массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук» в 2012 году.
Активисты общественной организации "Авааз" собирали выставленную перед зданием Конгресса США обувь по всей стране. Этой акцией "Авааз" планировал привлечь внимание властей к необходимости изменить закон об оружии.
"Мы здесь, чтобы заявить о том, что ситуация в США меняется и законодатели должны за ней следить и соответствовать", - заявила замглавы организации "Авааз" Эмма Руби-Сакс.