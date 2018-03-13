Реагируя на обвинения премьер-министра Великобритании в адрес России в связи с делом Скрипаля, москвичи - как и россияне в целом - особого удивления не выказали. Многие на улицах российской столицы убеждены, что Запад избрал Россию в качестве "козла отпущения".
Мнение москвичей: Россия - козел отпущения
Многие из опрошенных на улицах Москвы не удивлены обвинениям, звучащими из Лондона
Мнение москвичей: Россия - козел отпущения
"Это просто необоснованное обвинение, только и всего!" - говорит москвич Владимир Афанасьев.
"Это безобразие полное! - возмущается эта жительница столицы, назвавшаяся Тамарой, - им бы лишь найти повод, чтобы нас в чем-то обвинить. Я считаю, что это неправильно и совершенно несправедливо!"
"Весь Запад сейчас против России, тем более в преддверие не только чемпионата (по футболу - прим.ред.), но и того, что 18 числа выборы президента", - добавляет Владимир Полонский.
"Я считаю, что пока нет доказательств, никого обвинять нельзя. Покажите доказательства, и тогда уже будет понятно", - заключает девушка, отказавшаяся назвать свое имя.
Между тем отравленный экс-полковник ГРУ и его дочь по-прежнему находятся в больнице Солсбери в критическом состоянии.