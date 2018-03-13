Жители отдалённых районов Ненецкого автономного округа — в первую очередь оленеводы — принимают участие в досрочном голосовании на выборах президента России. Члены избирательных комиссий добираются до кочевьев на вертолётах при условии летной погоды. Ожидается, что в регионе досрочно проголосуют около 4 тыс. человек.
Оленеводы голосуют
Оленеводы голосуют на досрочных выборах президента РФ.
Оленеводы голосуют
Досрочное голосование проводится с 25 февраля в труднодоступных и удаленных районах, на маяках, полярных и метеорологических станциях. По данным ЦИК РФ в нем уже приняло участие порядка 95,5 тыс человек.
Также досрочно могут проголосовать постоянно проживающие за рубежом граждане России. По прогнозам, это порядка 80 тыс. человек в 94 странах мира.
Выборы президента России пройдут 18 марта.