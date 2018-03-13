Если ООН окажется неспособна добиться прекращения огня в Восточной Гуте под Дамаском, то США готовы нанести удар по Сирии. Об этом заявила посол США при ООН Никки Хейли. Высокопоставленный дипломат подчеркнула, что США уже наносили авиаудары, в частности, по авиабазе вооруженных сил Дамаска чуть менее года назад.