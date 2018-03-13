Меган Маркл, будущая супруга принца Гарри, впервые присутствовала на официальном мероприятии вместе с королевой на публике. Содружетсво наций насчитывает 53 государства. В основном это страны, входившие ранее в состав Британской империи. Елизавета II занимает пост главы этой организации с 1953 года.
Британцы отметили День Содружества наций
В честь праздника, который намечен во второй понедельник марта, прошла торжественная служба. В церемонии в Вестминстерском аббатстве приняли участие королевская семья и видные британские политики.
Британцы отметили День Содружества наций
Королева хочет привлечь к управлению организацией представителей молодого поколения и собирается передать должность главы Содружества наций принцу Гарри. Как ожидается, принц официально примет новые полномочия на встрече глав правительств стран Содружества, которая пройдет в Лондоне в период с 16 по 20 апреля.