Уволен Джеймс Ливайн, один из крупнейших дирижеров мира, много лет стоявший у пульта Метрополитен Опера. Как сообщается, руководство театра проверила обвинения Ливайна в сексуальных домогательствах, о которых стало известно в начале декабря.
Грехопадение Джеймса Ливайна
Руководство Метрополитен Опера уволило знаменитого дирижера после того, как в результате проверки подтвердились обвинения в адрес маэстро о неподобающем поведении в отношении музыкантов.
Грехопадение Джеймса Ливайна
И они все подтвердились. Слухи о сексуальных домогательствах Ливайна ходили годами, но на поверхность они вышли пару месяцев спустя после скандала с Харви Вайнштейном. Ненадлежащее поведение Ливайна в отношении музыкантов продолжалось почти все то время, что он был главным дирижером Метрополитен Опера.