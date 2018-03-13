Ученый-химик, обвинивший в 1992 году власти России в нарушении договоренности по уничтожению химоружия, сейчас проживает в США.
Химик об отравлении "Новичком"
Вил Мирзаянов, один из создателей "Новичка", которым, как заявляет Британия, отравлен Скрипаль и его дочь, рассказал о страшных свойствах этого нервно-паралитического вещества.
Химик об отравлении "Новичком"
Вил Мирзаянов, создатель нервно-паралитического вещества "Новичок":
"Это вещество в 10 раз более мощное, чем любое другое известное вещество нервно-паралитического действия. Лечения практически нет. Это очень опасное вещество. Антидот существует, но что такое антидот? Вы спасете человека, который подвергся воздействию, но временно. Он не умрет мгновенно, но может остаться инвалидом на всю жизнь.
Я чувствую свою вину, я участвовал в этой преступной деятельности. Возможно, из-за этого я самый ярый противник химического оружия. Это оружие массового поражения, массового убийства."