Чижов высказался об обвинениях Британии

"Великобритания находится в состоянии нарушения международной конвенции по запрещению химического оружия, в соответствии с которой она обязана была предоставить той стране, в адрес которой выдвигаются соответствующие подозрения, необходимые объективные данные, включая образцы этого вещества. Соответственно российская сторона ответила бы на эти подозрения в течение 10 суток. Вместо этого Лондон, к сожалению, избрал язык ультиматумов. Могу сразу сказать, что язык ультиматумов с Россией не работает.

Россия ничего не боится. Я думаю, в этом должны были убедиться и в Лондоне, и в других западных столицах. У меня вызывают сожаления те дебаты, которые проходят в британском парламенте, те официальные заявления, которые делаются, вместо того, чтобы разобраться в этой ситуации, вместо того, чтобы привлечь Россию к расследованию.

Я всё-таки убежден, что он (Рекс Тиллерсон) потерял место госсекретаря не из-за этого эпизода (дело Скрипаля) – это первое, а второе, у меня нет оснований ожидать повышенной мягкости в подходе его приемника."