Нападение на посольство: первые версии

Утром во вторник в Вене было совершено новое нападение - пострадал полицейский, патрулировавший здание парламента. Стало также известно со ссылкой на правоохранителей, что напавший на посольство Ирана австрийский гражданин египетского происхождения имел связи с "политическим исламом". Съемочная группа еuronews побывала на месте происшествия и поговорила с теми, кто живет по соседству.

- Я тут живу поблизости, ужасно, что это случилось на нашей улице. Я услышала об этом вчера, в семь утра. Мой дневной маршрут проходит мимо этого здания.

- Конечно, опасаешься больше, чем прежде, особенно, когда это происходит в двух шагах от дома, но ты мало на что можешь в данном случае повлиять.

"13-ый округ Вены - один из самых фешенебельных районов, один из самых элегантных: тут расположены посольства и красивые виллы. Тут спокойно, и те, кто здесь живут, меньше всего ожидают, что в их квартале может произойти что-то плохое. Так что, неудивительно, что с нами мало кто хотел говорить на эту тему", - передает из Вены журналист еuronews Габор Ач.