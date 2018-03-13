В Остине за сутки произошли два взрыва: в одном из них погиб 17-летний юноша, еще один человек пострадал, в другом - была тяжело ранена пожилая женщина. В первом случае взрывное устройство было замаскировано под посылку и оставлено рядом с входом в дом.
Взрывы в Остине: расистский след?
Взрывы в техасском Остине, в которых есть жертвы, могут иметь расистскую направленность - в двух случаях из трех получателями посылок с бомбами были афро-американцы.
Взрывы в Остине: расистский след?
Это третий похожий инцидент за последние 10 дней: в начале марта точно также взорвалась в руках у мужчины, имя которого пока не называется, почтовая бандероль, которая была ему послана.
О иных деталях расследования сообщает Брайан Мэнли, руководитель полиции Остина: "Мы установили, что в двух инцидентах получателями отправлений были афро-американцы, мы поэтому не можем исключить, что эти преступления имеют расистскую окраску, но мы не можем это утверждать со стопроцентной уверенностью".
Полицейский уточнил, что так называемые посылки не были доставлены курьерской или почтовой службой, он также сообщил, что произошедшее расследуется как убийство, а в введении дела принимают участие в том числе и сотрудники ФБР.