Взрывы в Остине: расистский след?

В Остине за сутки произошли два взрыва: в одном из них погиб 17-летний юноша, еще один человек пострадал, в другом - была тяжело ранена пожилая женщина. В первом случае взрывное устройство было замаскировано под посылку и оставлено рядом с входом в дом.