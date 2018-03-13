Польшу хотят подвинуть: из "развивающихся" в "развитые"

Присоединяйтесь к нашему путешествию по Польше, в ходе которого мы обращаем особое внимание на развитие бизнеса в этой стране. От малых до великих: компании в Польше, похоже, заражены инвестиционной лихорадкой. Идет ли речь об автопроме или финансовом секторе, бизнес здесь делает ставку на рост. А местные фирмы – еще и на глобализацию.

Падение коммунизма и катамараны-люкс

Польше делают комплименты, вполне заслуженные. Все больше наблюдателей считают, что страна уверенно перебирается из категории “развивающейся” в категорию “развитая”. Огромный рывок сделан за последний год. Как и почему, нам позднее расскажет новый министр предпринимательства и технологий.

А пока мы держим путь в Гданьск. Крупнейший порт страны оставил незабываемый след в новейшей истории Польши. На гданьских судоверфях, напомним, сформировался профсоюз “Солидарность”, ставший вдохновителем общенационального антикоммунистического движения и приведший страну к смене режима.

Сегодня мы знакомимся здесь с французским предпринимателем. Он приехал в Польшу 35 лет назад, на сломе эпох, и уже тогда увидел в стране огромный потенциал. Сегодня бизнесмен производит здесь роскошные катамараны Его сын возглавляет производство.

Euronews: “Когда ваш отец впервые приехал сюда, как он сумел разглядеть бизнес-перспективы в тогдашней Польше?”

Никола Лапп, соучредитель группы de Sunreef Yachts: “Судоверфи Гданьска – место историческое. Вы можете найти здесь очень хороших, крепких профессионалов, способных построить любое судно Они умеют работать и со сталью, и с деревом. Здесь есть специалисты, которые все знают о парусах, и те, кто разберет и соберет вам любой мотор. Я думаю, это лучшее место для судостроения и смежных производств”

Euronews: “Ваш отец приехал сюда на сломе эпох. Его, наверно, за сумасшедшего принимали?”

Никола Лапп, соучредитель группы de Sunreef Yachts: “Да, мы французы, и когда мой отец впервые поехал в Польшу, его отговаривали. Но он в конечном итоге сделал верный выбор.Он чувствовал, что Польша будет развиваться, уловил этот ветер перемен”.

Министерство талантов

Эта семейная компания – лишь один из многочисленных примеров успешного иностранного инвестирования в польскую экономику. Мы в Варшаве, где поговорим об этом со специалистом номер один – новым польским министром предпринимательства и технологий. За плечами этой женщины – учеба и опыт жизни за границей. Министр четко знает, чего желает для Польши.

Euronews: “Госпожа министр, вы учились за границей, потом вернулись на родину. Верно ли говорить о значительных переменах здесь за 20 последних лет?”

Ядвига Эмилевич, министр: “Люди в Польше развивают инновационный тип мышления. Они оптимистичны, позитивны, и мне радостно наблюдать за этим. Польша очень изменилась. И не только обликом своих городов, но и качеством производства, сервиса, предложения…. Как на внутреннем рынке, так и на мировом. На первом этапе главной задачей было убедить иностранных инвесторов прийти к нам, создать с их помощью новый рынок труда. Сегодня у нас один из самых низких в Европе показателей безработицы, и инвесторов упрашивать не приходится. Теперь перед нами иная задача – перейти от экономики воспроизведения к инновационному производству, смарт-решениям”.

Euronews: “В каких отраслях инноваций больше?”

Ядвига Эмилевич, министр: “Ну, у нас хорошая репутация в биотехнологиях, не случайно зарубежные профильные группы охотно идут работать к нам. Научно-исследовательский сектор, да и бизнес в целом очень подтянулись. Наши светлые головы, “айтишники”, предлагают невероятные смарт-решения для банковского сектора. Вообще сфера IT в Польше развивается прекрасно”.

Пример – стартап NUADU, фирма предлагает модернизировать компьютерное обучение детей, обеспечив тонкую настройку – под нужды каждого ребенка, группы детей, школы, региона…. Сегодня компания сотрудничает со школами не только в Европе, но и в Азии, Южной Африке.

Euronews:“Сегодня детей с самого раннего возраста окружают всевозможные гаджеты, технологические решения. Как школа может встроиться в этот информационный ливень, да и нужно ли это?”

Павел Шчеч, вице-президент NUADU: “Наши дети сегодня получают положительные эмоции через соцсети, все эти “лайки” и “смайлики” под выставленными фотографиями пиццы и прочих детских радостей. Вот только школа “лайки” никому не ставит. Наши решения позволяют учителю поддержать, придать уверенности каждому ребенку в режиме реального времени. У вашего ученика проблемы с делением? Наша технология позволит педагогу вмешаться, а потом и “лайкнуть”. Мы используем очень “продвинутые” алгоритмы, которые позволяют корректировать каждый промах ученика, отслеживать его взлеты и падения во время обучения”.

Обыкновенное чудо

А вот еще один польский стартап. Фирма – история успеха отважной деловой женщины. На доктора Ирену сегодня работают 1000 человек. Они производят косметику, которую распространяют в том числе через сеть собственных спа-салонов и гостиниц. Компания – член Комитета Кольбера, французского клуба производителей предметов роскоши.

Ирена Эрис, основательница фирмы DR. IRENA ERIS: “А начинали мы втроем – я, мой муж и один сотрудник. Когда я вспоминаю это, мне кажется, что с нами произошло чудо”.

Robert Majkut dla marki Irena Eris https://t.co/9SMErSwwlf pic.twitter.com/JbQsB8e4b0 — New Polish Design (@NewPolishDesign) 12 février 2018

Euronews: “Сегодня вы конкурируете с Loreal. Как вам удалось дорасти до таких тяжеловесов?”

Ирена Эрис, основательница фирмы DR. IRENA ERIS:“Мы реагируем на потребности наших клиентов, проявляем большую гибкость, чем крупные компании в косметической отрасли… В будущем мы надеемся удвоить производство, расширить рынки сбыта за рубежом, добиться там успеха. Это моя мечта, я верю в нее!”