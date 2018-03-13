На дебатах в Европарламенте президент Еврокомисии Жан-Клод Юнкер напомнил, что "29 марта 2019 года, в полночь Соединённое королевство выйдет из Евросоюза".
Евроскептики аплодируют "брекситу"
На дебатах в Европарламенте президент Еврокомиссии напомнил, что через год Соединённое королевство выйдет из ЕС. Британские евроскептики радостно зааплодировали. "Но вы пожалеете об этом решении", - продолжал Жан-Клод Юнкер.
Евроскептики аплодируют "брекситу"
Британские евроскептики радостно зааплодировали.
"Но наступит час, когда вы пожалеете об этом решении", - продолжил Юнкер.
Евродепутаты требовали от главы британского правительства изложить свои планы будущих отношений с остающимися членами ЕС на встрече в верхах 22-23 марта.
Бельгийский "зелёный" Филипп Ламбертс отметил противоречия в желании Великобритании без потерь выйти из единого рынка и вывести из таможенного союза Северную Ирландию, не нарушив при этом Соглашения страстной пятницы, которое исключает восстановление границы с Ирландской республикой.
"По этим вопросам 27 членов ЕС не проявляют никакого упрямства, - сказал Ламбертс. - Упрямы факты."
Бывший лидер Партии независимости Соединённогоо королевства Фараж выразил надежду, что после "брексита" продолжатся распад властных структур Евросоюза и укрепление национальных государств:
«Пожалуйста, госпожа Мэй, на саммите на следующей неделе сделайте, как Дональд Трамп: выступите против Европейской комиссии, против этих неизбранных хулиганов, учите результат итальянских выборов, на которых успеха добились ребята из народа! - восклицал Фараж. - Всё равно для бюрократов из Брюсселя игра закончена. Так что премьер-министр окажет услугу не только британцам, но и всей Европе».