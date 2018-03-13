У России почти не остаётся времени на объяснения. До конца дня официальный Лондон ожидает от Москвы данные о происхождении боевого нервно-паралитического газа «Новичок», который по данным следствия был использован для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ходе выступления в Парламенте премьер Тереза Мэй пообещала, что в отсутствие адекватного ответа России грозят обвинения в неправомерном применении силы против Великобритании. Она обещала в этом случае подготовить комплекс ответных мер.
Дедлайн по Гринвичу: Лондон ждёт ответа от Москвы
До конца дня Россия должна предоставить данные об отравлении Сергея Скрипаля
Дедлайн по Гринвичу: Лондон ждёт ответа от Москвы
Переговоры о возможных последствиях этого инцидента для Москвы Лондон ведёт со своими партнёрами по НАТО и рассчитывает на их поддержку. Глава британского МИДа Борис Джонсон настаивает на том, что речь идёт об осознанной политике Владимира Путина: «Мы видим безрассудную поддержку использования химического оружия от Сирии до улиц английского графства Уилтшир. Меня воодушевляет решимость наших друзей противостоять этому вместе с нами».
В российском МИДе уверяют, что уже ответили Великобритании. По словам министра Сергея Лаврова, Москва просит предоставить образцы отравляющего вещества для анализа и уже получила отказ в доступе к материалам дела. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала заявление Мэй о причастности России к нападению «цирком в Британском парламенте».