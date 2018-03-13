Дедлайн по Гринвичу: Лондон ждёт ответа от Москвы

У России почти не остаётся времени на объяснения. До конца дня официальный Лондон ожидает от Москвы данные о происхождении боевого нервно-паралитического газа «Новичок», который по данным следствия был использован для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. В ходе выступления в Парламенте премьер Тереза Мэй пообещала, что в отсутствие адекватного ответа России грозят обвинения в неправомерном применении силы против Великобритании. Она обещала в этом случае подготовить комплекс ответных мер.