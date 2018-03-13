Талибы заинтересованы в мирных переговорах. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис. Во вторник он прибыл в Кабул с визитом, о котором ранее объявлено не было. В конце февраля афганские власти предложили боевикам сесть за стол переговоров.
Талибы заинтересованы в переговорах
Глава Пентагона Джеймс Мэттис прибыл в Кабул с визитом, о котором ранее объявлено не было
Талибы заинтересованы в переговорах
"Нам стало известно о заинтересованности движения "Талибан" в переговорах. Есть некоторые группы, небольшие группы, которые либо уже начали вступать в диалог, либо проявляют к нему интерес. Другими словами, возможно, не все сразу талибы примут участие в переговорах с афганским правительством. Но в "Талибане" присутствуют элементы, явно в них заинтересованные", - отметил Мэттис.
Президент Афганистана Ашраф Гани ранее пообещал признать движение политической силой, если боевики пойдут на переговоры. Однако до сих пор те такую возможность явно отвергали: называя правительство страны "марионеточным", они настаивали лишь на прямом диалоге с Вашингтоном.
От слов - к делу: 9 марта 6 военнослужащих погибли в результате нападения талибов на КПП в провинции Тахар. А в Кабуле террорист-смертник подорвал себя во время шиитской церемонии: как минимум, семь человек стали жертвами атаки.