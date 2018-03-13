Руководство авиакомпании US-Bangla Airlines и международного аэропорта Трибхуван в Катманду перекладывают вину за крушение самолета в понедельник друг на друга.
Катастрофа в Катманду: перевозчик и аэропорт обвиняют друг друга
В результате крушения лайнера погибли 49 человек, 22 получили тяжелые ранения, многие из пострадавших находятся в критическом состоянии
Катастрофа в Катманду: перевозчик и аэропорт обвиняют друг друга
По уточненным данным, на борту Bombardier Q400, выполнявшего рейс Дакка-Катманду и потерпевшего крушение при посадке, находился 71 человек. 49 из них погибли, 22 получили тяжелые ранения.
Главный управляющий US-Bangla Airlines Имран Асиф заявил членам семей погибших и пострадавших, которые прибыли в офис авиакомпании в Дакке: "Мы пока не можем заявлять это со всей определенностью, но у нас есть основания подозревать, что диспетчеры управления воздушным движением аэропорта Катманду ввели в заблуждение наших пилотов, которые приземлились не на ту взлетно-посадочную полосу".
В ответ в руководстве аэропорта Трибхуван уверяют, что в момент посадки самолет "вышел из-под контроля". По свидетельствам очевидцев, лайнер загорелся, пытаясь повторно зайти на посадку.
Во вторник утром следователи, ведущие работу на месте падения самолета, сообщили, что им удалось извлечь бортовой самописец. Его данные будут проанализированы в ближайшее время. Своих следователей прислал в Катманду и канадский производитель лайнера Bombardier.