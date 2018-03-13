Волкер Турк: "Бегущие к нам сирийцы - не преступники!"

Cемь лет войны, начавшейся с мирных акций протеста: сегодня Сирия - в руинах, половина населения, 11,5 миллионов человек, сорваны с места. О том, почему так трудно погасить сирийский конфликт и помочь беженцам, Euronews поговорил с Волкером Турком , заместителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Euronews: "Давайте остановимся на защите в Сирии мирного населения, скорее, на отсутствии должной защиты".

Волкер Турк: "Речь идет об одном из самых масштабных кризисов беженцев 21 века. И он далек от завершения. В соседних с Сирией странах осели 5,5 миллионов человек. Внутри Сирии дома покинули 6 миллионов, люди бежали в другие регионы. А еще 3 миллиона сирийцев оказались в анклавах, откуда из-за военных действий им не выбраться, они живут в заточении, в ужасных условиях. Это какое-то Средневековье, скажете вы? Нет, это - сегодняшняя Сирия".

Euronews: "В мире есть и другие тлеющие очаги конфликтов. Возьмите Йемен, там мы тоже говорим о гуманитарной катастрофе. В чем особенности сирийской истории, почему она так сложна?"

Волкер Турк:" Ну, во-певрых, этот кризис очень давний, он тянется и тянется. Во-вторых, он коснулся большей части населения страны, войну несут на своих печах именно мирные жители, это против них направлены насилие, жестокость. И да, они полностью зависимы от внешней помощи. В Иордании, принимавший сирийских беженцев, 80% населения живут за чертой бедности. И в других странах региона тоже. Там многие дети даже в школы не ходят".

Euronews: "ООН принимает резолюции по Сирии, стороны договариваются о перемирии, прекращении огня, идут политические дебаты. Почему же все эти усилия так мало влияют на реальную обстановку в Сирии? Что нового там происходит?"

Волкер Турк: "Особая драматичность сирийского кризиса - в том, что 3 миллиона человек находятся в труднодоступных или недоступных районах. В прошлом году мы смогли оказать хотя бы какую-то помощь 27% из этой армии осажденных. Остальные не получают самого необходимого"

Euronews: "В европе активизируются националистические настроения, люди не хотят принимать у себя беженцев. Более того, они заявляют о свеем решении у избирательных урн. Граждане требуют ужесточения контроля на границах, гарантий безопасности. Вы говорили, что прием беженцев и обеспечение безопасности не противоречат друг другу. Это так?"

Волкер Турк: "Очень важно соблюдать в отношении прибывающих в страну лиц процедуры проверки, они позволят отсеять тех, кто совершал преступления. Заверяю вас, что системы контроля, идентификации приезжающих в большинстве стран очень надежны. Процесс рассмотрения прошений об убежище - один из самых дотошных и скрупулезных, ведь фактически речь идет о переселении человека, целой семьи в другую страну навесгда. Так что вполне оправданные опасения граждан относительно приезжающих к ним должны быть развеяны: проверка действует, и действует хорошо. Кроме того, очень важно донести до общества, что бегущие в Европу сирийцы - это люди, спасающие свои жизни. Они убегают от террора, насилия. Они жертвы. Они - не преступники!"