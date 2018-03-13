Деловой партнёр беглого олигарха, которого называли одним из ближайших соратников миллиардера, умер на 69-м году жизни. Эту информацию подтвердил в интервью “Эху Москвы” его адвокат Андрей Боровков, сославшись на друзей и родственников предпринимателя. Причину смерти россиянина он раскрыть не смог.
В Великобритании скончался ещё один известный беглый россиянин
Стало известно о смерти соратника предпринимателя Бориса Березовского Николая Глушкова
В Великобритании скончался ещё один известный беглый россиянин
Бывший замгендиректора «Аэрофлота» Николай Глушков получил в Соединённом Королевстве убежище после уголовного преследования в России. Он был осуждён по делу о хищении средств национального авиаперевозчика в 2004 г. и был освобождён в зале суда, поскольку уже несколько лет к тому моменту находился под арестом в качестве обвиняемого. Это было одно из уголовных разбирательств против Березовского и его партнёров - по версии следствия, они организовали мошенническую схему вывода денег, не возвращая валютную выручку корпорации из-за границы.
Как и Березовский, после освобождения Глушков смог получить убежище в Великобритании, где и прожил последние годы.