7 человек получили ранения в Секторе Газа в результате взрыва на пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллы и главы разведки Маджида Фараджа, посещавших Сектор. Оба не пострадали.
Взрыв в Секторе Газа: есть раненые, премьер-министр Палестинской автономии и глава разведки не пострадали
7 человек получили ранения в Секторе Газа в результате взрыва на пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллы и главы разведки Маджида Фараджа, посещавших Сектор. Оба не пострадали.
Взрыв в Секторе Газа: есть раненые, премьер-министр Палестинской автономии и глава разведки не пострадали