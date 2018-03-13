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Взрыв в Секторе Газа: есть раненые, премьер-министр Палестинской автономии и глава разведки не пострадали

7 человек получили ранения в Секторе Газа в результате взрыва на пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллы и главы разведки Маджида Фараджа, посещавших Сектор. Оба не пострадали.

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Взрыв в Секторе Газа: есть раненые, премьер-министр Палестинской автономии и глава разведки не пострадали

Взрыв в Секторе Газа: есть раненые, премьер-министр Палестинской автономии и глава разведки не пострадали
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7 человек получили ранения в Секторе Газа в результате взрыва на пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллы и главы разведки Маджида Фараджа, посещавших Сектор. Оба не пострадали.

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