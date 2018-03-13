Специальный координатор ООН по ближневосточному урегулированию Николай Младенов осудил нападение на кортеж премьер-министра Палестинской национальной администрации в Секторе Газа и призвал незамедлительно расследовать инцидент.
В ООН осудили нападение в Секторе Газа
7 человек получили ранения в Секторе Газа в результате взрыва на пути кортежа премьер-министра Палестинской автономии Рами Хамдаллы и главы разведки Маджида Фараджа. Оба не пострадали
В ООН осудили нападение в Секторе Газа
Во вторник утром, на въезде в Сектор Газа, по автоколонне, в которой помимо главы правительства Рами Хамдаллы находился руководитель палестинской разведки Маджид Фарадж, был открыт огонь, на пути ее следования прогремел взрыв. Оба высокопоставленных чиновника не пострадали, легкие ранения получили семеро охранявших кортеж силовиков.
Визиты в Сектор Газа руководства Палестинской национальной администрации, базирующегося на Западном берегу, происходят крайне редко, отмечают наблюдатели. Сегодняшний расценивался как знак потепления в отношениях между контролирующим Сектор движением ХАМАС и соперничающими группировками.
Однако сразу после нападения премьер-министр и глава разведки, приехавшие на инаугурацию станции по обработке сточных вод, покинули Сектор, отменив все остальные мероприятия.
Президент Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас возложил ответственность за нападение на движение ХАМАС, указав, что взрыв имел целью "подорвать палестинское единство".