В Мосул возвращаются жители

В Мосул возвращаются мирные жители. В июле прошлого года иракская армия одержала здесь победу над исламистами, которые три года удерживали второй по величине город страны под своим контролем. В течение следующих семи месяцев после освобождения населенный пункт оставался пустым. Угрозу для жизни до сих пор представляют сотни неразорвавшихся снарядов и мин. Кроме того, существует и опасность заражения: десятки погибших в ходе боестолкновений до сих пор не захоронены и лежат под открытым небом. Архан, Фейсал и маленькая Айша одними из последних покинули город, но вернулись сюда первыми. Дороги, ведущей к их дому в старом Мосуле, больше нет.