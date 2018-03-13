Руководство Евросоюза, члены Еврокоммиссии и депутаты Европарламента, выразили солидарность с Великобританией в связи с расследованием отравления информатора британской разведки, бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.
Дело Скрипаля: реакция ЕС
Члены Еврокомиссии и депутаты Европарламента выразили солидарность с Великобританией.
Дело Скрипаля: реакция ЕС
Валдис Домбровскис, зампредседателя Еврокомиссии: "Мы очень озабочены этой ситуацией, теми данными, которые уже есть у британцев. Конечно Великобритания может рассчитывать на солидарность ЕС по этом вопросу".
Бывший премьер-министр Бельгии, депутат Европарламента Ги Верхофстадт написал в твиттере о солидарности с британским народом, подчеркнув, что любое нападение на страну члена ЕС и НАТО является нападением на всех союзников.
Найджел Фараж, депутат Европарламента от Партии независимости Соединенного королевства: "В качестве следующего шага Тереза Мэй должна попросить Путина о встрече где-то в нейтральном месте, например, в Рейкьявике или Осло, потому что им многое нужно обсудить".
Индрек Таранд, евродепутат от Эстонии: "Мы, конечно, можем применить финансовые санкции против людей, подозреваемых или замешанных в такого рода деятельности. Думаю пора над этим задуматься".