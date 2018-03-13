Стальная угроза торговой войны ЕС с США

Европейский союз надеется, что Соединённые Штаты не введут тарифы на импорт из него стали и алюминия, когда они будут делать в отношении многих стран мира. Пока исключение сделано только для Австралии, Канады и Мексики. ЕС поставил в США в прошлом году 5 млн тонн стали, опередив в этом Южную Корею.