Европейский союз надеется, что Соединённые Штаты не введут тарифы на импорт из него стали и алюминия, когда они будут делать в отношении многих стран мира. Пока исключение сделано только для Австралии, Канады и Мексики. ЕС поставил в США в прошлом году 5 млн тонн стали, опередив в этом Южную Корею.
Стальная угроза торговой войны ЕС с США
Евросоюз надеется, что США не введут тарифы на импорт из него стали и алюминия, когда будут делать это в отношении многих стран мира. Пока исключение сделано только для Австралии, Канады и Мексики.
Стальная угроза торговой войны ЕС с США
Выступая на конференции промышленников в Брюсселе, министр финансов Франции высказал опасения по поводу возможной торговой войны с США и заявил, что Евросоюзу придётся принять ответные меры. В противном случае, по словам Брюно Ле Мэра, "создастся вечатление о слабости европейцев».
Ассоциация европейских сталелитейщиков предупредила об опасности перепроизводства своей продукции, отметив, что поставлять её на америкаснкий рынок станет менее выгодно.
"Мы ожидаем от Евросоюза поддержания на достаточном уровне нашей отрасли, - сказал её генеральный директор Аксель Эггерт. - Необходимо спасти тысячи рабочих мест в стальной индустрии».
Из-за вводимых президентом Соединённых Штатов протекционистских мер потоки стали будут перенаправлены в Евросоюз. В прошлом году он импортировал 40 млн тонн стали, из которых больше всего — 7,7 млн, поступило из России. Дополнительно 13 млн тонн стали могут поставлено в ЕС странами, которым не удастся избежать обложения американскими тарифами.