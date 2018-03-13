Голосование на президентских выборах согласно конституции России является...
Возможны ли махинации на выборах 18 марта?
109 миллионов избирателей, почти 100 тысяч избирательных участков. Насколько защищена российская избирательная система от подделок, фальсификаций и других махинаций с результатами голосования?
Возможны ли махинации на выборах 18 марта?
прямым: все граждане, достигшие избирательного возраста (в России - 18 лет), голосуют непосредственно за конкретного кандидата. Эта система отличается от косвенного выбора, которым пользуются, например, в Германии: на высшую исполнительную должность в стране назначается кандидат, который устроит правящее партийное большинство; именно за партии голосуют немцы на выборах.
тайным: свой выбор кандидата каждый избиратель отмечает в закрытой кабинке для голосования, причём система позволяет высказывать свой выбор анонимно.
равным: то есть все избиратели участвуют в голосовании на равных основаниях. Этот принцип не всегда уточняет, идёт ли речь об отдельных гражданах, или, как в некоторых странах, о коллективных субъектах
и всеобщим: иногда это понятие включается в принцип равного голосования, но само по себе означает, что общество не дискриминирует граждан для участия в выборах вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии и убеждений.
Насколько избирательная система защищена от нарушений и подделок? Помимо конституции процесс голосования защищает, по меньшей мере на бумаге, ряд законов. Непосредственно на избирательных участках за выборами следят наблюдателями от общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и представители различных НКО, а также представители СМИ. Телеканал euronews уже рассказывал об отказе ЦИК в регистрации более 5.300 представителей интернет порталов “Левиафан” и “Молния” для участия в наблюдении за ходом голосования.
В прошлом ряд нарушений уже был зарегистрирован на выборах различных уровней в России. Ниже мы приводим лишь некоторые примеры:
Отказ в регистрации кандидатов от оппозиции или нежелательных кандидатов: в числе законных предлогов наличие непогашенной судимости или неисполнение условий регистрации, таких как наличие сбор определённого числа подписей в случае с кандидатами на президентский пост.
Дробление избирательных участков на более мелкие усложняет задачу наблюдателей, поскольку не у всех объединений/ассоциаций есть возможность посылать своих представителей для мониторинга на растущее количество участков, которых сегодня в России насчитывается более 94.500. Проблема с наблюдением за ходом голосования возникает также при организации участков в “закрытой” среде, как, например, это делается на крупных производствах (в целях организации голосования без отрыва от производства). О вероятных фальсификациях во Владимирской области сообщала газета “Ведомости” в ходе парламентских выборов в декабре 2011 года
Проведение избирательной кампании вне официально оговоренных временных рамок, причём в некоторых случаях на бюджетные средства. (такие нарушения были зафиксированы во Владивостоке в ходе местных выборов)
Дезинформация и очернение конкурирующих кандидатов, как отмечала газета “Коммерсант” в декабре 2011 г.
Подделка рейтингов кандидатов, что позволяет манипулировать мнением более конформистской части общества. Искусственное управление рейтингами усиливается в интернет-сообществах в связи с наличием ботов и недобросовестных участников опросов. Такого рода подлоги были отмечены одесским порталом “Юг” в ходе президентских выборов на Украине в конце 2009 года.
Административное давление на голосующих в «закрытых» сообществах, таких как армейские части, чиновники и работники соц.сферы). По информации газеты «Коммерсант» подобные нарушения наблюдались на выборах в Ульяновске в 2011 году.
Досрочное голосование при полном отсутствии наблюдателей. В 2010 году президент Дмитрий Медведев вынужден был личным вмешательством законодательно ограничить число досрочно голосующих на региональных и муниципальных выборах. В некоторых избирательных округах эта практика по-прежнему остаётся в силе.
Вброс бюллетеней был отмечен на многих избирательных участках, и в некоторых случаях, даже заснят на камеры наблюдения. Нарушения, отмеченные на парламентских выборах 2011 года, касались правящей партии «Единая Россия», о чём сообщали порталы www.rusolidarnost.ru, gazeta.ru и lenta.ru.
Исчезающие чернила позволяют позднее заполнить бюллетень голосом за нужного кандидата. Один из таких случаев был отмечен в Волгограде в 2009 году, как сообщили наблюдатели от партии «Справедливая Россия».
«Карусель»: метод фальсификации, связанный с подкупом избирателей и повторным голосованием одних и тех же лиц на разных участках. В Санкт-Петербурге «Новая Газета» отметила арест участников одной из таких «каруселей» в ходе муниципальных выборов. Практика подобных нарушений отмечалась независимыми наблюдателями на выборах в Госдуму в декабре 2011 года и на президентских выборах в 2012 году. В июле 2015 года была введена уголовная ответственность за организацию и участие в «каруселях», которые караются тюремными сроками до 5 лет и крупными штрафами.
Досрочное или незаконное удаление наблюдателей с участка. Один из таких случаев был зарегистрирован в Барнауле в декабре 2011 года, где был удалён наблюдатель от партии «Справедливая Россия».
Поддельные протоколы: изменения в протокол могут быть внесены при в случае подкупа наблюдателей и/или членов участковой избирательной комиссии, либо в момент перевозки подсчитанных бюллетеней в районную комиссию.