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Россия

Возможны ли махинации на выборах 18 марта?

109 миллионов избирателей, почти 100 тысяч избирательных участков. Насколько защищена российская избирательная система от подделок, фальсификаций и других махинаций с результатами голосования?

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Возможны ли махинации на выборах 18 марта?

Возможны ли махинации на выборах 18 марта?
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Голосование на президентских выборах согласно конституции России является...

  • прямым: все граждане, достигшие избирательного возраста (в России - 18 лет), голосуют непосредственно за конкретного кандидата. Эта система отличается от косвенного выбора, которым пользуются, например, в Германии: на высшую исполнительную должность в стране назначается кандидат, который устроит правящее партийное большинство; именно за партии голосуют немцы на выборах.

  • тайным: свой выбор кандидата каждый избиратель отмечает в закрытой кабинке для голосования, причём система позволяет высказывать свой выбор анонимно.

  • равным: то есть все избиратели участвуют в голосовании на равных основаниях. Этот принцип не всегда уточняет, идёт ли речь об отдельных гражданах, или, как в некоторых странах, о коллективных субъектах

  • и всеобщим: иногда это понятие включается в принцип равного голосования, но само по себе означает, что общество не дискриминирует граждан для участия в выборах вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии и убеждений.

Насколько избирательная система защищена от нарушений и подделок? Помимо конституции процесс голосования защищает, по меньшей мере на бумаге, ряд законов. Непосредственно на избирательных участках за выборами следят наблюдателями от общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и представители различных НКО, а также представители СМИ. Телеканал euronews уже рассказывал об отказе ЦИК в регистрации более 5.300 представителей интернет порталов “Левиафан” и “Молния” для участия в наблюдении за ходом голосования.

В прошлом ряд нарушений уже был зарегистрирован на выборах различных уровней в России. Ниже мы приводим лишь некоторые примеры:

  • Отказ в регистрации кандидатов от оппозиции или нежелательных кандидатов: в числе законных предлогов наличие непогашенной судимости или неисполнение условий регистрации, таких как наличие сбор определённого числа подписей в случае с кандидатами на президентский пост.

  • Дробление избирательных участков на более мелкие усложняет задачу наблюдателей, поскольку не у всех объединений/ассоциаций есть возможность посылать своих представителей для мониторинга на растущее количество участков, которых сегодня в России насчитывается более 94.500. Проблема с наблюдением за ходом голосования возникает также при организации участков в “закрытой” среде, как, например, это делается на крупных производствах (в целях организации голосования без отрыва от производства). О вероятных фальсификациях во Владимирской области сообщала газета “Ведомости” в ходе парламентских выборов в декабре 2011 года

  • Проведение избирательной кампании вне официально оговоренных временных рамок, причём в некоторых случаях на бюджетные средства. (такие нарушения были зафиксированы во Владивостоке в ходе местных выборов)

  • Дезинформация и очернение конкурирующих кандидатов, как отмечала газета “Коммерсант” в декабре 2011 г.

  • Подделка рейтингов кандидатов, что позволяет манипулировать мнением более конформистской части общества. Искусственное управление рейтингами усиливается в интернет-сообществах в связи с наличием ботов и недобросовестных участников опросов. Такого рода подлоги были отмечены одесским порталом “Юг” в ходе президентских выборов на Украине в конце 2009 года.

  • Административное давление на голосующих в «закрытых» сообществах, таких как армейские части, чиновники и работники соц.сферы). По информации газеты «Коммерсант» подобные нарушения наблюдались на выборах в Ульяновске в 2011 году.

  • Досрочное голосование при полном отсутствии наблюдателей. В 2010 году президент Дмитрий Медведев вынужден был личным вмешательством законодательно ограничить число досрочно голосующих на региональных и муниципальных выборах. В некоторых избирательных округах эта практика по-прежнему остаётся в силе.

  • Вброс бюллетеней был отмечен на многих избирательных участках, и в некоторых случаях, даже заснят на камеры наблюдения. Нарушения, отмеченные на парламентских выборах 2011 года, касались правящей партии «Единая Россия», о чём сообщали порталы www.rusolidarnost.ru, gazeta.ru и lenta.ru.

  • Исчезающие чернила позволяют позднее заполнить бюллетень голосом за нужного кандидата. Один из таких случаев был отмечен в Волгограде в 2009 году, как сообщили наблюдатели от партии «Справедливая Россия».

  • «Карусель»: метод фальсификации, связанный с подкупом избирателей и повторным голосованием одних и тех же лиц на разных участках. В Санкт-Петербурге «Новая Газета» отметила арест участников одной из таких «каруселей» в ходе муниципальных выборов. Практика подобных нарушений отмечалась независимыми наблюдателями на выборах в Госдуму в декабре 2011 года и на президентских выборах в 2012 году. В июле 2015 года была введена уголовная ответственность за организацию и участие в «каруселях», которые караются тюремными сроками до 5 лет и крупными штрафами.

  • Досрочное или незаконное удаление наблюдателей с участка. Один из таких случаев был зарегистрирован в Барнауле в декабре 2011 года, где был удалён наблюдатель от партии «Справедливая Россия».

  • Поддельные протоколы: изменения в протокол могут быть внесены при в случае подкупа наблюдателей и/или членов участковой избирательной комиссии, либо в момент перевозки подсчитанных бюллетеней в районную комиссию.