Cartoon Movie в Бордо: много Африки и европейская сплоченность

20-лет мультипликации и анимационного кино: крупнейший европейский анимационный форум Cartoon Movie во французском Бордо отметил юбилей на широкую ногу.

20-лет мультипликации и анимационного кино: крупнейший европейский анимационный форум Cartoon Movie во французском Бордо отметил юбилей на широкую ногу. Его организаторам есть, чем гордиться: за два дестилетия в Старом Свете в пять раз выросло производство анимационного кино, а зрительская аудитория расширилась с 20 до 220 миллионов.