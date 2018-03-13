20-лет мультипликации и анимационного кино: крупнейший европейский анимационный форум Cartoon Movie во французском Бордо отметил юбилей на широкую ногу. Его организаторам есть, чем гордиться: за два дестилетия в Старом Свете в пять раз выросло производство анимационного кино, а зрительская аудитория расширилась с 20 до 220 миллионов.
Cartoon Movie в Бордо: много Африки и европейская сплоченность
Cartoon Movie в Бордо: много Африки и европейская сплоченность
20-лет мультипликации и анимационного кино: крупнейший европейский анимационный форум Cartoon Movie во французском Бордо отметил юбилей на широкую ногу.
В этом году жюри и зрители уделили особое внимание испанским мультипликаторам, с трудом преодолевающим последствия экономического кризиса.
Карлос Бьерн, президент Федерации испанских анимационных фильмов: “Испанские производители анимационного кино в прошлом году зафиксировали оборот в 654 миллиона евро, что на 20% больше, чем годом раньше. В 2018 году благодаря налоговым льготам в отрасли мы надеемся довести показатель до 850 миллионов евро”.
Среди показанных в Бордо картин – немало на тему Африки. Француз Себастьян Ономо представил свою работу “Аллах ничего не должен”- о мальчике-солдате из Либерии. История, которая будет одинаково интересна как африканской аудитории, так людям из других регионов планеты.
Себастьян Ономо, режиссер: “Африканскому зрителю нужен контент, нужны развлечения, и нам стоит позаботиться о том, чтобы принести на континент качественные работы. Которые, и это важно, должны иметь связь с реалиями африканской жизни. Нам, европейцам, следует помочь Африке в формировании этого нового для нее рынка. Это должны делать мы, а не китайцы и не американцы”.
На форуме показали и готовые картины, и проекты, находящиеся в разработке.Примечательно, что из Великобритании в Бордо привезли всего одну ленту.
Хотя по духу, отмечают участники и организаторы, Cartoon Moovie – это “анти-брексит”. В анимационном производстве понимают, как важна европейская сплоченность, чтобы делать по-настоящему хорошее кино.
Bilan Cartoon Movie 2018 :
? Record de participation absolu avec + de 900 participants (+20% depuis son arrivée à
Bordeaux</a>)<br>⚡ Territoire très actif avec des productions locales<br>? Les films coproduits ont une audience 3 x plus importante que ceux qui ne le sont pas <a href="https://t.co/dOukV7udXV">pic.twitter.com/dOukV7udXV</a></p>— Bordeaux Eco (Bxeco) 9 mars 2018