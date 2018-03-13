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Брюссельское бюро

Аплодисменты "брекситу". Сталь торговой войны

Аплодисменты "брекситу" в Европарламенте. Торговая война США с ЕС может начаться из-за импорта стали

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Аплодисменты "брекситу". Сталь торговой войны

Аплодисменты "брекситу". Сталь торговой войны
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В обзоре “Вкратце из Брюсселя”:

На дебатах в Европарламенте Президент Еврокомиссии напомнил, что через год с небольшим Соединённое королевство выйдет из ЕС. Британские евроскептики радостно зааплодировали. “Но вы пожалеете об этом решении”, – продолжал Жан-Клод Юнкер.

Евросоюз надеется, что США не введут тарифы на импорт из него стали и алюминия, когда будут делать в отношении многих стран мира. Пока исключение сделано только для Австралии, Канады и Мексики. ЕС поставляет в Америку 5 млн тонн стали в год.