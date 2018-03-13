Африн в спешном порядке покидают мирные жители: турецкий генштаб заявил об окружении центральной части сирийского города и взятии под контроль стратегически важных районов. Уже в ближайшее время здесь могут начаться боестолкновения.
Мирные жители бегут из Африна
Африн в спешном порядке покидают мирные жители: турецкий генштаб заявил об окружении центральной части сирийского города.
Мирные жители бегут из Африна
По сообщениям официальной Анкары, гражданское население может выйти из осажденных кварталов по организованным турецкими военнослужащими и отрядами "Сирийской свободной армии" гуманитарным коридорам.
Однако, согласно последней информации, сделать это не просто. По данным турецких СМИ, транспорт с мирными жителями на пути из Африна останавливают курдские "Отряды народной самообороны". А, согласно правозащитникам, дороги, ведущие из города, обстреливают военные.
Сирийская обсерватория прав человека называет ситуацию "близкой к трагической" и отмечает, что в окружении по-прежнему находятся до 700 тыс. человек.
Официальная цель операции "Оливковая ветвь" — вытеснение курдских вооружённых формирований и создание буферной зоны на границе Турции и Сирии.