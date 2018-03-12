26-летний житель Тироля напал в воскресенье с ножом на солдата, охранявшего резиденцию иранского посла в Вене.
Вена: третье нападение с ножом за неделю
Последнее из них - на военнослужащего, охранявшего посольство Ирана. Нападавший застрелен
Вена: третье нападение с ножом за неделю
Как сообщили в столичной полиции, нападение было совершено около 23.30 по местному времени. Мотивы совершившего его пока не известны.
23-летний военнослужащий был доставлен в госпиталь с ранением левого плеча. По словам представителя Министерства обороны, он действовал в соответствии со служебными инструкциями.
"По данным предварительного расследования, подозреваемый приблизился к солдату, - говорит представитель венской полиции Харальд Сёреш, - ни с того ни с сего выхватил нож и напал на него. Солдат попытался применить перцовый аэрозоль, но так как тот не сработал, нападавшему удалось ранить его в плечо. После этого солдат выхватил служебное оружие и выстрелил 4 раза, в результате - агрессор был убит".
После случившегося все посольства и дипломатические представительства австрийской столицы взяты под усиленную охрану.
Воскресное нападение стало уже третьим в Вене меньше, чем за неделю. Также накануне, возле Северного железнодорожного вокзала, 32-летний выходец из Алжира был ранен ножом. Нападавший, по предварительным данным беженец, находился в состоянии наркотического опьянения.
В минувшую среду выходец из Афганистана ранил ножом четырех жителей Вены. Он утверждал, что не преследовал политических мотивов и сделал это из-за сложной жизненной ситуации, будучи в агрессивном состоянии, сообщили в управлении полиции Вены.