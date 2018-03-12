Россия о "деле Скрипаля"

Президент Владимир Путин посоветовал британцам разобраться с отравлением Скрипаля на месте перед тем, как обсуждать инцидент с Россией.

Во время осмотра селекционной теплицы Национального центра зерна в Краснодаре британский журналист спросил главу государства, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент. Путин ответил:

"Мы здесь обсуждаем вопросы сельского хозяйства, а вы спрашиваете меня о каких-то трагедиях. Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать. Ладно?"

В свою очередь депутат Госдумы Андрей Луговой назвал голословным и русофобским заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о возможном "российском следе" в деле Сергея Скрипаля.

"Я думаю, эта история - часть где-то кем-то разработанного большого плана по дискредитации России. Был Родченков, была Олимпиада, сейчас появляется Скрипаль, за этим Чемпионат мира. Потому что прошлые истории, в которых нас пытались обвинить - Крым, Украина - все это уходит на второй план", - заявил Андрей Луговой.

Лугового вместе с бизнесменом Дмитрием Ковтуном Скотланд-Ярд считает причастными к смерти бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Тогда следствие установило, что он был отравлен радиоактивным полонием. На запрос о выдаче Лондону Лугового Россия ответила отказом.