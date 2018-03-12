Евросоюз продлил санкции против России

28 государств Евросоюза приняли решение продлить на полгода санкции в отношении 150 российских и украинских граждан, а также 38 предприятий, организаций и политических партий, которым вменяется в вину вовлеченность в той или иной форме в военный конфликт на востоке Украины.

Решение вступает в силу 13 марта, сразу после публикации в официальном печатном органе ЕС. "Текущая ситуация показывает, что нет оснований для изменения санкционного режима", - говорится в частности в коммюнике.

Санкции были приняты Евросоюзом в марте 2014 года в качестве штрафной меры за предполагаемую поддержку Москвой сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины. Тогда же было объявлено об отмене саммита Россия-ЕС (запланированного на июнь 2014-го), приостановлены переговоры о безвизовом режиме и новом базовом соглашении о сотрудничестве. Затем ЕС ввел в отношении России три пакета санкций: персональные, секторальные и так называемый "крымский пакет".

Персональные санкции

Собственность всех внесенных в список физических (а также юридических) лиц заморожена, у них нет возможность получить шенгенскую визу. Среди них фигурируют представители руководства РФ, в том числе из близкого окружения президента Путина, российские политики, бизнесмены и силовики, а также руководители провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, ряда их военных и политических структур.

Первоначально ограничительные меры были введены на шесть месяцев, затем их стали продлевать раз в полгода, последний раз - 14 сентября 2017 года. Первый санкционный список был опубликован 17 марта 2014-го: в него включили 21 человека, в том числе руководителя фракции Госдумы "Справедливая Россия" Сергея Миронова и премьер-министра Крыма Сергея Аксенова. Список расширялся 12 раз.

Секторальные санкции

Секторальные санкции были введены 1 августа 2014 года. Они включают запрет на поставки и экспорт из РФ вооружения и "связанных с ним материалов", поставки в Россию "товаров и технологий двойного назначения", а также предоставление инновационных технологий для нефтедобывающей промышленности.

В частности, был введен запрет на долговое финансирование учреждениями ЕС трех топливно-энергетических компаний ("Роснефть", "Транснефть", "Газпром нефть") и трех крупнейших оборонных концернов ("Уралвагонзавод", "Оборонпром" и Объединенная авиастроительная корпорация), введены ограничения на покупку и продажу их облигаций, срок обращения которых превышает 30 дней, и на участие в выпуске таких ценных бумаг.

Девяти российским оборонным концернам были запрещены поставки европейских технологий двойного назначения. В список вошли АО "Сириус", "Станкоинструмент", "Химкомпозит", "Калашников", Тульский оружейный завод, "Технологии машиностроения", "Высокоточные комплексы", "Алмаз-Антей" и НПО "Базальт". Были установлены ограничения на предоставление займов и оказание инвестиционных услуг пяти российским банкам - Сбербанку, ВТБ, Газпромбанку, ВЭБ и Россельхозбанку. Ограничено сотрудничество с РФ в сфере услуг по глубоководной разработке месторождений и добыче нефти.

Всего под действие ограничительных мер попали 20 российских финансовых, нефтедобывающих и оборонных структур. Санкции вводились на 12 месяцев, затем их стали продлевать каждые полгода.

Крымские санкции

Первые крымские компании попали под санкции ЕС 12 мая 2014 года. Это были "Черноморнефтегаз" и Феодосийская нефтебаза. 26 июля 2014-го ограничительные меры распространили еще на девять крымских компаний. Среди них: Керченская переправа, Керченский и Севастопольский морской торговый порт, "Универсал-Авиа", НПО "Массандра", Завод шампанских вин "Новый свет". Эти меры были разработаны в рамках стратегии ЕС о непризнании воссоединения Крыма с Россией.

30 июля 2014 года ЕС ввел запрет на импорт крымских товаров, не имеющих украинской лицензии, а также на поставки товаров и технологий для крымских компаний, работающих в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики (в т.ч. связанных с добычей и производством полезных ископаемых).

19 декабря того же года был введен запрет на инвестиции и торговлю, приобретение недвижимости, строительство инфраструктуры и оказание туристических услуг, а также ограничения на экспорт товаров и технологий для энергетического сектора, транспорта и телекоммуникаций, разведки и добычи углеводородов и минералов.

Помимо этого, ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму. Круизным судам, принадлежащим европейским компаниям или ходящим под флагом Евросоюза, было запрещено заходить в семь крымских портов (Севастополь, Керчь, Ялту, Феодосию, Евпаторию, Черноморск и Камыш-Бурун), а самолетам совершать посадку в аэропортах полуострова за исключением экстренных ситуаций.

Первоначально санкции вводились на 12 месяцев. Затем их продлевали три раза, последний - 19 июня 2017-го (действуют до 23 июня 2018 года).