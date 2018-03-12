Турецкая армия и боевики протурецкой "Сирийской свободной армии", наступающие на курдские "Отряды народной самообороны" на севере Сирии, достигли окраин города Африн, центра одноимённого района. Наблюдатели говорят о начале развала обороны курдского ополчения.
Африн готовится к турецкой осаде
Турецкие войска и боевики протурецкой "Сирийской свободной армии" достигли окраин города Африн.
Африн готовится к турецкой осаде
На прошлой неделе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, турецкая армия планирует завершить операцию в Африне до мая.
Турецкую стратегию комментирует сирийский политолог Мазен Билал: "Все говорит о том, что турки торопятся из-за политических, а не военных соображений. Хотя проправительственные сирийские формирования не в состоянии остановит турецкое наступление, это не значит, что афринская операция будет легкой прогулкой из-за огромных гуманитарных и политических издержек".
Официальный Дамаск называет турецкое вторжение актом агрессии, но прибытие в Африн проправительственных ополченцев из "Отрядов национальных сил обороны" для демонстрации сирийского флага не смогло переломить ситуацию. А боеспособные регулярные части сирийской армии заняты на других фронтах.
Анкара называет "Отряды народной самообороны" террористической организацией, обвиняя их в близких связях с Рабочей партией Курдистана.
В ожидании начала турецкого штурма город Африн покидают мирные жители.