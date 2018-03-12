Пол Кэйси выиграл турнир по гольфу Valspar Championship в Палм Харбор во Флориде.
Пол Кэйси - победитель Valspar Championship
Пол Кэйси - победитель Valspar Championship, Тайгер Вудс - на втором месте.
Пол Кэйси - победитель Valspar Championship
Англичанин начал выступление в заключительном раунде с бёрди. Он сумел пройти первую девятку на три удара лучше пара, после чего вновь исполнил три бёрди подряд. Возглавив, таким образом, турнирную таблицу с суммарной картой "-10", Кэйси мог больше не рисковать и уверенно прошел оставшиеся лунки строго в пар. В турнирах PGA-тура он не побеждал с 2009 года.
Всего в шаге от победы остановился легендарный гольфист Тайгер Вудс. Вырвавшись на самом старте вперед, американец сохранял все шансы на победу вплоть до 72-й лунки, но, в конце концов, финишировал лишь вторым.
За свою карьеру Вудс выигрывал Valspar Championship восемь раз.