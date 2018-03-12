«Распутиным» Еврокомиссии называют Мартина Селмайра. Он возглавлял аппарат Президента Жан-Клода Юнкера. 21 февраля почти без огласки этот немец был назначен вначале заместителем генерального секретаря Еврокомиссии, а через несколько минут — самим генсеком.
Европарламент проверяет "Распутина" Еврокомиссии
Европарламент проверяет на соответствие правилам и приличиям назначение Мартина Селмайра на пост генсека Еврокомиссии. Депутаты указывают на недостаточную прозрачность кадрового процесса.
Европарламент проверяет "Распутина" Еврокомиссии
Европарламент решил проверить соблюдение правил и приличий при этом повышении. За Селмайра заступился другой влиятельный немец, курирующий в Брюсселе кадровые вопросы:
«При выборе генерального секретаря имеет значение ни национальность, ни партийная принадлежность, а только компетентность, - заявил Гюнтер Эттингер, состоящий как и Селмайр, в Христианско-демократическом союзе. - Мы внимательно рассмотрели поступившие заявления и признали кандидатуру Мартина Селмайра вполне подходящей».
Евродепутаты утверждают, что другой кандидат предложил себя в качестве альтернативы только для виду. Либерал из Нидерландов указала на авторитерные замашки Селмайра:
«И если комиссаров так легко может запугать государственный служащий, если они ведут себя как беспомощные дети, столкнувшись с неожиданным кадровым решением, то можем ли мы ожидать, что они будут защищать европейские интересы от Трампа, например, в торговых войнах? - воскликнула Софи ин'т Велд. - Смогут ли они сопротивятся давлению со стороны мощных лоббистов или быть жёсткими к национальными правительствами, которые нарушают правила ЕС? »
Обсуждение этой темы на сессии Европарламента в Страсбурге, вероятно, будет продолжено.