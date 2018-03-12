Тереза Мэй сообщила во время своего выступления в парламенте о вызове посла России в МИД Великобритании. По её словам, у посла потребовали разъяснений по поводу отравляющего вещества типа "Новичок". Ответ должен быть получен до конца вторника. А в случае если британская сторона сочтёт этот ответ неудовлетворительным, Великобритания готова предпринять против России "более масштабные меры".
Какие санкции против России готовит Лондон?
Выступая в парламенте, премьер-министр Тереза Мэй пообещала принять против России "более масштабные меры".
Какие санкции против России готовит Лондон?
Более масштабные, чем в случае отравления другого российского информатора британской разведки, Александра Литвиненко, вину за которое британские власти также возложили на Россию.
Среди мер, которые может предпринять Лондон, называют высылку российских дипломатов, экономические санкции против российских бизнесменов и других лиц, связанных с правительством России, бойкотирование британскими должностными лицами чемпионата мира по футболу и совместные дипломатические демарши со странами Евросоюза и НАТО.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на скамейке в Солсбери 4 марта. Полиция установила, что они были отравлены нервно-паралитическим газом, от которого также серьезно пострадал сотрудник полиции. Всего отравление получил 21 человек.