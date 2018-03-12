Какие санкции против России готовит Лондон?

Тереза Мэй сообщила во время своего выступления в парламенте о вызове посла России в МИД Великобритании. По её словам, у посла потребовали разъяснений по поводу отравляющего вещества типа "Новичок". Ответ должен быть получен до конца вторника. А в случае если британская сторона сочтёт этот ответ неудовлетворительным, Великобритания готова предпринять против России "более масштабные меры".