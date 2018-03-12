Дональд Трамп не пойдет ни на какие уступки Пхеньяну. И эта позиция не будет зависеть от того, состоится ли встреча на высшем уровне между США и КНДР.
Уступок КНДР не будет
Пхеньян пошел на переговоры только потому, что под санкциями экономика КНДР еле дышит, - полагает директор ЦРУ Майкл Помпео.
Уступок КНДР не будет
Американский президент руководствовался рациональными соображениями, а не эмоциями, соглашаясь на встречу с Ким Чен Ыном, отметил директор ЦРУ Майкл Помпео.
Трамп знал, что экономика КНДР дышит на ладан, заявил он.
"КНДР находится в очень слабой позиции, под санкциями их экономика еле жива, и именно поэтому давление, которое испытывает Ким Чен Ын застаивло его в итоге пойти на переговоры на наших условиях, при этом не выдвинув своих", - подчеркнул Майкл Помпео.
На прошлой неделе один из высших чиновников южнокорейской администрации Чон Ый Ён, побывав в Вашингтоне, заявил, что Трамп готов встретиться с северокорейским лидером до мая 2018 года.
Однако в пятницу спикер Белого Дома Сара Сандерс сообщила, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не произойдет до тех пор, пока официальный Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания и последующего полного замораживания своих ядерных разработок.