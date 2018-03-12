Митинги и демонстрации протеста с требованием отставки Калиняка и премьер-министра Роберта Фицо, а также объявления досрочных парламентских выборов прошли в Братиславе и в 50 городах Словакии.
Глава МВД Словакии подал в отставку
Роберт Калиняк подчинился требованиям митинговавших накануне граждан страны, которые требовали его ухода с министерского поста.
Глава МВД Словакии подал в отставку
Поводом для возмущения стало убийство журналиста 27-летнего журналиста Яна Куциака и его подруги. Куциак был автором нескольких громких расследований о возможных связях словацкого истеблишмента и мафии.
Эти манифестации стали крупнейшими акциями протеста в Словакии за последние 30 лет, со времен "бархатной" революции 1989 года в ЧССР.