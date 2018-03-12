В Нью-Йорке в результате катастрофы вертолета подтверждена гибель по меньшей мере двух человек. Всего на борту находились шестеро, включая пилота.
Прогулка, окончившаяся катастрофой
В Нью-Йорке прогулочный вертолет рухнул в воды пролива Ист-Ривер, погибли двое. На борту находились шестеро, включая пилота.
Прогулка, окончившаяся катастрофой
Вертолет упал в воды пролива Ист-Ривер, это произошло неподалеку от острова Рузвельта. Из воды спасатели извлекли пятерых, троих госпитализировали, спасся также пилот вертолета, он находится в больнице.
Прохожие стали свидетелями катастрофы, они говорят, что "все произошло за какую-то минуту, упал и сразу же затонул, остался только желтый плот, кто-то сразу закричал. А потом мы увидели, что кто-то выбрался из вертолета и влез на желтый плот.Он звал на помощь и размахивал руками, а мы махали в ответ, давая знать, что помощь придет".
Расследованием причин и обстоятельств катастрофы займется Национальное управление по безопасности на транспорте США. Группа экспертов прибудет в Нью-Йорк уже в понедельник.